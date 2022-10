Com Danilo Fernandes, Bahia embarca para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre

Em reta final de preparação para o confronto com o Grêmio, o Bahia realizou o último treino antes do embarque para Porto Alegre. A partida será neste domingo (16), às 16h, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada da Série B.

Na manhã desta sexta-feira (14), o técnico Eduardo Barroca comandou mais um treino tático de olho na partida. No campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o treinador montou o time titular e fez uma atividade de posse de bola. Barroca parou o trabalho em alguns momentos para passar instruções.

Barroca não divulgou a escalação, mas o Bahia pode ter mudanças. Na lateral direita, Marcinho e André disputam a posição. Artilheiro do time na Série B com oito gols, Matheus Davó é outro que pode reaparecer.

O Esquadrão tem ainda os retornos do volante Emerson Santos e do atacante Ytalo. O lateral Matheus Bahia, em fase de transição, fez treinos específicos e ainda não foi liberado pelo departamento médico.

Depois do treino, a delegação do Bahia seguiu viagem para Porto Alegre. O goleiro Danilo Fernandes, em recuperação de cirurgia no joelho, pediu para viajar com elenco. Danilo é um dos líderes do grupo.

No sábado (15), o Esquadrão finaliza a preparação para o confronto. Com 56 pontos, o tricolor é o terceiro colocado. O Grêmio é o vice-líder, com 57.