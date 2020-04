Com Dante, Bahia faz aula para jogadores das divisões de base

Em isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores das categorias sub-10 e sub-13 do Bahia assistiram uma aula com convidados especiais. Torcedor declarado do Tricolor, o zagueiro Dante fez uma apresentação através de vídeochamada e passou ensinamentos para os futuros atletas.

A aula faz parte do processo de formação das categorias de base do Esquadrão e contou também com as presenças do lateral Paulinho, formado no tricolor, e Roberto Ribas, auxiliar de Roger Machado.

Assim como outros clubes, o Bahia teve as atividades suspensas desde o início do surto da covid-19 no Brasil. Os atletas do time profissional tiveram férias de 20 dias antecipadas no 1º de abril.

Como ainda não há data para o retorno dos jogos, o período de férias dos jogadores pode continuar após o dia 20. Até a paralisação do calendário, o Tricolor estava disputando o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana.