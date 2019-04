Com desfalque, Bahia finaliza preparação para estreia na Série A

O Bahia finalizou neste sábado (27) a preparação para a estreia no Brasileirão. O volante Douglas Augusto, que se firmou como titular desde a lesão no joelho que afastou Gregore do time no dia 6 de março, está impedido de enfrentar o Corinthians domingo (28), às 16h, na Fonte Nova.

O motivo da ausência é uma cláusula no contrato de empréstimo do atleta, já que ele é vinculado à equipe paulista, e não pode jogar contra o Corinthians - o mesmo vale para o meia Guilherme, que não tem sido utilizado. Com isso, Elton volta ao time ao lado de Gregore.

Anunciado na sexta-feira, o lateral direito Ezequiel, que já teve o nome publicado no BID da CBF, participou normalmente da atividade no Fazendão, assim como o goleiro Douglas e o zagueiro Lucas Fonseca. Os três estão à disposição do técnico Roger Machado para o duelo na Fonte Nova. Do trio, apenas Lucas Fonseca deve ser titular. Ele foi poupado contra o Londrina.

Após um trabalho físico, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do time paranaense realizaram um regenerativo, enquanto os demais participaram de um treino de posse de bola. Roger ainda promoveu uma atividade tática com os reservas. Élber segue em tratamento na coxa.