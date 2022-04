Com desfalque no ataque, Bahia volta aos treinos de olho em duelo com o Náutico

De olho no confronto com o Náutico, na próxima sexta-feira (15), às 21h30, no estádio do Aflitos, pela 2ª rodada da Série B, o elenco do Bahia voltou aos treinos.

Na manhã desta terça-feira (12), o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático em um dos campos do CT Evaristo de Macedo. O trabalho teve foco na marcação sob pressão.

Um pouco antes, os jogadores fizeram um treino de finalizações a partir de triangulações dos meias.

Guto tem pelo menos um problema para montar o time que encara o Timbu. O exame de imagem realizado na segunda-feira (11) constatou um estiramento na coxa direita do atacante Rodallega e o colombiano vai desfalcar a equipe. Nesta terça-feira, o jogador ficou em tratamento na fisioterapia.

Nesta quarta-feira (13), o elenco tricolor volta aos treinos e o treinador vai começar a definir o time que iniciará o confronto diante do Naútico.