Com desfalques, Paiva começa a esboçar time do Bahia para pegar o Palmeiras

O Bahia deu sequência na preparação para o confronto com o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (21), às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (16), o técnico Renato Paiva comandou mais um treino e começou a esboçar o time que entrará em campo.

Depois de um treino técnico em campo reduzido, o treinador montou duas equipes e iniciou os testes. Na primeira parte do trabalho, Paiva utilizou apenas metade do campo. Em outro momento, ele usou o campo inteiro.

Contra o Palmeiras, o Bahia tem problemas sérios. O principal deles está na lateral esquerda. Com Ryan suspenso, Matheus Bahia e Chávez machucados, a única opção de origem para o setor é o garoto Alex, de 18 anos, que está treinando com o elenco principal.

Outra saída para o Esquadrão seria a de improvisar um atleta. Rezende e Lucas Mugni surgem como opção. O primeiro já atuou na função durante a Série B do ano passado. Também não está descartado o retorno de Chávez. Ele está na fase de transição física.

Os outros problemas estão no ataque. Ademir, Biel e Jacaré estão machucados e fora do confronto com o alviverde. Como Jacaré tem atuado na ala direita, ele será substituído por Cicinho. Lá na frente, Kayky é o substituto de Biel. Matheus Sales também disputa a vaga.

O elenco do Bahia folga neste sábado (17). O time volta aos trabalhos no domingo (18).