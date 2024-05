COPA DO BRASIL

Bahia volta aos treinos de olho em decisão contra o Criciúma

De olho na partida contra o Criciúma, na próxima quinta-feira (23), pela Copa do Brasil, o Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (20). No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni fez novos ajustes na equipe que buscará a classificação às oitavas de final do torneio.