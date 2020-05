Com diabetes e câncer de pele, idosa de 94 anos vence covid-19: 'Guerreira'

Aos 94 anos de idade, Maria da Mata Mussi celebra ter se recuperado do novo coronavírus. A iodosa, que também tem pressão alta, câncer de pele e diabetes, ficou sete dias internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Dona Maria, que também tem marcapasso, não precisou ser entubada. Ela já está de volta à sua casa, em Granada, no interior de São Paulo, onde passou 14 dias isolada.

A advogada Mariana Mussi contou ao G1 SP que a avó foi para São Paulo em janeiro para fazer tratamento contra o câncer no Hospital das Clínicas. As consultas acabaram desmarcadas por conta da pandemia, mas a idosa seguiu na cidade na casa de um familiar. Em abril, começou a sentir falta de ar.

"Então, minha tia a levou em um Pronto-Socorro da Barra Funda. Os médicos disseram que era suspeita de coronavírus e colheram o material dela no dia 28 de abril”, conta,

Dois dias depois, a idosa foi levada para o hospital de campanha montado no bairro Anhembi-Morumbi. O teste rápido deu negativo para covid-19, mas como a saturação estava baixa ela recebeu oxigênio.

A família resolveu levar a idosa para Rio Preto. No Hospital de Base, lá, fez outro exame que detectou o covid-19, dessa vez. Os parentes ficaram desesperados com o diagnóstico, por conta dos problemas de saúde de Dona Maria, além da idade avançada. "Até os médicos não acreditavam na recuperação dela”, conta a neta.

A idosa ficou de 1º a 8 de maio internada. Quando recebeu alta, foi para casa com recomendação de cumprir isolamento de duas semanas, que acabou no dia 21 de maio. Foi quando Dona Maria refez o exame, que deu negativo para covid-19.

“Foi a melhor sensação poder tê-la de volta conosco. Minha avó foi realmente uma guerreira. Atualmente ela está bem, comendo e andando. Os médicos acreditavam que ela teria dificuldades para andar pelo fato de ter um desgaste no quadril e por ter ficado muito tempo deitada, mas ela já pegou o andador e começou a caminhar no segundo dia. Está super lúcida", celebra a neta.