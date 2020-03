Com diversas funcionalidades, Echo Show 8 surpreende pelo som

O Amazon Echo Show 8 é um dispositivo difícil de caracterizar. Tem um quê de tablete, pelo tamanho da tela. Um quê de caixa de som com bluetooth, pelo sistema de áudio. Um quê de despertador, pela forma e opções de início de dia.

Assim, o início do contato com ele ainda é estranho. No entanto, as opções que vão sendo descobertas ao longo de uma experimentação nos fazem entender (e usar) o produto cada vez mais.

As duas novidades do Echo Show são o que mais chama atenção nele. A tela de 8 polegadas, quase 50% maior que a do seu antecessor, o Echo Show 5, que conta com 5,5 polegadas de visor, e o sistema de som. O aparelho possui dois alto-falantes de neodímio de 2 polegadas com radiador de graves passivo.

A tela dá possibilidade de assistir vídeos sem precisar se esforçar para ver os detalhes. Por enquanto, o único streamer de filmes e séries compatível, por aplicativo, é o Prime Vídeo, da própria Amazon. Com comando de voz, abre-se ele ou o YouTube (via browser) com facilidade, inclusive, na procura daquilo que o usuário quer.

Confira o unboxing do Echo Show 8



Pra mim, o som foi a grande surpresa. O Echo Show 8 é capaz de sustentar até uma festinha leve num apartamento – com possibilidade de ligar caixas externas pela saída traseira. Não consegui nem chegar no máximo do volume, pois, já incomodava os vizinhos bem antes de chegar lá. A qualidade é muito boa, inclusive a dos graves. Num ambiente fechado, como um quarto, dá até a sensação de surround (sensação, hein!).

Em termos de compatibilidade com smartphone, uma opção bem legal são as ligações por vídeo. É possível ligar para quem possuir o app Amazon Alex no celular por comando de voz, incluindo apelidos, caso esses sejam cadastrados. As crianças podem acessar seus pais, caso seja a vontade deles, com um simples ‘Alexa, ligar para papai’ ou ‘Alexa, ligar para mamãe’.

Os pequenos, por sinal, se dão muito bem com o Echo Show 8. YouTube, jogos, atividades educativas, são fáceis de acessar. É mais difícil para os menores pronunciar ‘Alexa’ do que acessar a bons conteúdos. O alerta, no entanto, fica para que uma próxima versão do sistema operacional traga o YouTube Kids, muito mais seguro para as crianças do que a versão usual da plataforma de vídeos.

O que pode melhorar? O fato de necessitar de um eliminador é, sem dúvida, um complicador. Melhor que tivesse uma bateria, mas isso encareceria o produto ainda mais e o deixaria mais pesado. Talvez uma regulagem na altura da câmera também fosse interessante, para que as crianças fossem melhor focalizadas, além da possibilidade da instalação de alguns apps (nesse caso, há uma justificativa plausível).

O Echo Show 8 está à venda no site da Amazon por R$ 749 até o dia 16 de março. Depois disso, o valor sobe para R$ 899, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros. Em outros sites, é possível encontrar o preço um pouco mais barato, sobretudo em pagamento à vista.





FICHA

Processador: SoC MediaTek MT 8163, quad-core Cortex-A53 com clock de 1,5 GHz;

GPU: Mali-T720;

Tela: 8 polegadas, proporção 16:10 e resolução de 1.280 x 800 pixels (189 ppi);

Áudio: Dois alto-falantes de neodímio de 2 polegadas;Câmera: 1 megapixel, captura vídeos em 720p;

Conectividade: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, AD2P;

Saídas externas: 1 saída P2 para caixas de som externas;

Alimentação: Fonte de 30 W inclusa;

Dimensões: 200 x 135 x 99 mm;

Peso: 1,04 kg.