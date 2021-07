Com domingo chuvoso, Salvador tem oito registros de ocorrências na Defesa Civil

O primeiro domingo (4) de julho em Salvador foi marcado pelas chuvas ao longo do dia, que resultaram em oito ocorrências registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Foram dois alagamentos de imóvel, duas ameaças de desabamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de imóvel alagado, um deslizamento de terra e um incêndio.

Os maiores acumulados de chuvas registrados em 24 horas pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), dados divulgados às 16h, foram registados em Saramandaia (38,6mm); Caminho das Árvores (35,4mm); Retiro (33,6mm); Campinas de Brotas (20,8mm) e Stiep (19,3mm).

Para essa segunda-feira, 05, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Quem tem se divertido com os memes que acusam as baixas temperaturas na capital baiana terá mais motivos nessa semana para brincar o friozinho. As temperaturas continuam reduzidas para quem está acostumado com o calor soteropolitano e a mínima deve chegar aos 22º e máxima aos 26º.

Vale salientar que a Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real através do site www.codesal.salvador.ba.gov.br.