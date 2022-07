Com dor na coxa, Rafinha passará por exame na terça; delegação do Vitória chega hoje

O Vitória pode perder o artilheiro do time em jogo decisivo na reta final da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Autor de seis gols, o atacante Rafinha é dúvida para o confronto com o ABC, domingo (31), às 16h, no Barradão. O clube informou que o jogador de 30 anos passará por exame de imagem na terça-feira (26), quando também será reavaliado pelos médicos.

A delegação do Vitória retorna de Fortaleza nesta segunda-feira (25) e tem previsão de chegada às 14h20 em Salvador. O elenco será liberado em seguida e a reapresentação está marcada para a tarde de terça, quando o grupo inicia os preparativos para o jogo diante da equipe de Natal.

No último domingo (24), o Vitória empatou sem gols com o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas. Rafinha se machucou durante a partida. Com dor na coxa, ele foi substituído por Roberto ainda no primeiro tempo do jogo.

Rafinha é o jogador mais produtivo do ataque do Vitória. Ele vestiu a camisa vermelha e preta em 11 jogos da Série C e só não foi titular na estreia.

A três rodadas do fim da fase classificatória, o Leão ocupa a 11ª posição, com 22 pontos, um a menos que o Botafogo-SP, que está na 8ª colocação. Apenas os oito primeiros colocados avançam à segunda fase da Série C.