Com doses disponíveis, Porto Alegre tem baixa procura por vacinas contra covid-19

O diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, afirmou nesta quarta-feira (16) que a prefeitura acompanha com preocupação a vacinação abaixo do esperado em algumas faixas etárias na cidade. As informações são do jornal Zero Hora.

A avaliação das autoridades locais é que a fila de vacinação não está andando mais rápido porque muitas pessoas que já poderiam ter se vacinado estão deixando de ir aos postos.

“Eu acho que as fake news estão nos engolindo nesse processo. (...) Esse movimento (antivacina) é completamente insano. Claro que a pessoa tem o direito de não querer, ninguém é obrigado a se vacinar, mas eu fico preocupado porque aquela imunidade coletiva que a gente busca, de 70%, talvez a gente não atinja”, comentou Ritter em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Os grupos que mais preocupam são aqueles abaixo dos 70 anos. O diretor da Vigilância exemplificou que, na faixa dos 57 anos, até 22% dos porto-alegrenses ainda não se imunizaram. Nas faixas de 58 e 59 anos, mais de 10% não foram vacinados.

A Prefeitura de Porto Alegre espera receber novos lotes de CoronaVac até sexta-feira (18). Na tarde desta quarta, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a chegada de uma remessa com 113 mil doses do imunizante, ainda sem data definida.

Segundo Ritter, todas vão ser direcionadas para a segunda dose. A expectativa é iniciar a aplicação na próxima semana, com possibilidade de antecipação.

“Eu não tenho dúvida de que na semana que vem nós estaremos vacinando essas pessoas (que estão com a segunda dose atrasada). Quero estar errado e que comece antes. Às vezes pega de manhã (as doses) e de tarde já está vacinando”, declarou. As informações são do Zero Hora e Rádio Gaúcha.