Com dúvida na defesa, Bahia está pronto para pegar o Criciúma; veja escalação

O Bahia está pronto para a partida contra o Criciúma. Nesta quarta-feira (8), o tricolor realizou o último treino e fechou a preparação. O duelo será disputado na quinta-feira (8), às 19h, no estádio Heriberto Hülse. O jogo é válido pela 29ª rodada da Série B.

Em Santa Catarina, o elenco tricolor começou o dia recebendo informações sobre o adversário. Logo depois os jogadores foram para o campo e o técnico Enderson Moreira comandou um treino tático no qual definiu o time titular.

Contra o Tigre, a principal dúvida do Bahia está na lateral esquerda. Único lateral de origem disponível no setor, Luiz Henrique está à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele disputa vaga com Rezende, que jogou improvisado na vitória sobre o Tombense, por 3x1, na Fonte Nova.

O zagueiro Luiz Otávio, machucado, também está fora da partida. Outra baixa fica por conta do atacante Caio Vidal. Último contratado pelo Bahia, ele está recuperado de lesão e treinou durante a semana, mas não foi relacionado por Enderson.

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique (Rezende); Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Com 50 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B e está cada vez mais próximo de conquistar o acesso à primeira divisão. O Criciúma está em 9º, com 38.