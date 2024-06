FUTEBOL

Felipe Melo é expulso após agredir funcionário do Atlético-GO; veja vídeo

O clube carioca vive situação complicada na tabela

Estadão

Publicado em 16 de junho de 2024 às 09:08

Felipe Melo agride assessor Crédito: Reprodução

O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time rubro-negro foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Zuleta, fazendo o zagueiro Felipe Melo "perder a cabeça".

Após a bola balançar as redes, o jogador tricolor, que estava no banco de reservas, se desentendeu com membros da comissão técnica adversária e acabou expulso. Com forte empurrão, ele jogou ao chão um assessor de imprensa do time goiano que comemorava o triunfo na beira do campo.

O clima já era tenso antes disso, com gritos e xingamentos da torcida contra o técnico Fernando Diniz. O lateral Guga, também do Fluminense, havia sido punido com o cartão amarelo. Ele deu um tapa em uma câmera da transmissão do jogo ao ser gravado reclamando da arbitragem.

REPÚDIO



FELIPE MELO, do Fluminense, que antes só agredia companheiros de profissão, agora também agride profissionais de comunicação.



Em mais um episódio lamentável (em uma carreira cheia deles), chegou a vez de agredir o assessor de imprensa do Atletico-GO.



Nossa… pic.twitter.com/zrMmdJV8st — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) June 16, 2024

O clube carioca vive situação complicada na tabela. Com apenas uma vitória em nove rodadas, tem seis pontos, na 17ª colocação, e agora está na zona de rebaixamento. O Atlético-GO deixa o Z-4, pulando para a 13ª posição, com oito.