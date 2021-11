Com Eduardo e Samuel, Vitória está pronto para enfrentar o CSA

Após se queixar de dor na coxa, o meia Eduardo treinou normalmente nesta segunda-feira (1) e deve defender o Vitória na 33ª rodada da Série B do Brasileiro, terça-feira (2), às 16h, quando o rubro-negro recebe o CSA, no Barradão. Ele precisou ser substituído durante o empate sem gols com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o confronto na manhã desta segunda-feira e iniciou a concentração em seguida. A atividade foi acompanhada pelo presidente em exercício, Fábio Mota, e pelo conselheiro Manoel Matos.

O técnico Wagner Lopes não exigiu muito dos jogadores. O trabalho tático de posicionamento foi feito sem usar a bola. Assim, ele orientou os jogadores para ajustar os detalhes. “Estamos vindo de uma sequência muito difícil, pouco tempo para recuperar os jogadores. A gente sabe o desgaste que foi em Campinas”, disse o comandante rubro-negro.

Foram relacionados 22 jogadores e a novidade é o retorno do centroavante Samuel. Artilheiro do time na temporada, ao lado de David, com nove gols, o prata da casa não foi convocado para os últimos dois jogos porque estava acima do peso.