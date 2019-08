Com Elton e Guerra, Bahia se prepara para enfrentar o Goiás

Após um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira (13), no Fazendão, e iniciou os preparativos para o jogo contra o Goiás. O tricolor recebe a equipe goiana no domingo (18), às 16h, na Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Recuperados de contusão, o volante Elton e o meia Guerra participaram normalmente da atividade em campo junto com os atletas que ficaram fora do jogo contra o Palmeiras ou que atuaram menos de 45 minutos diante da equipe paulista. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo com musculação e fisioterapia.

Com dor na coxa direita, o lateral Nino Paraíba fez tratamento médico, assim como Rogério, Iago e Ernando, que estão machucados há mais tempo.

Contra o Goiás, o técnico Roger Machado terá os reforços do zagueiro Juninho e do atacante Artur, que não puderam atuar na rodada anterior por uma questão contratual. Após cumprir suspensão, o centroavante Fernandão, que é reserva, está à disposição. Quem também participou do treino foi o lateral recém-contratado João Pedro, que está regularizado. No entanto, o volante Gregore, suspenso, desfalcará o Esquadrão.

Com 20 pontos, o Bahia é o 10º colocado da Série A. O Goiás aparece em 13º lugar, com 17.