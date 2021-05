Com esperança de classificação na Sula, Bahia recebe o City Torque

Um dos objetivos do Bahia na temporada é avançar na Copa Sul-Americana. No entanto, após a derrota para o Independiente, na semana passada, a missão se tornou complicada. Mas ainda é possível, e é com esse último fio de esperança que o tricolor entra em campo nesta quarta-feira (26) à noite, contra o Montevideo City Torque.

O jogo, pela 6ª e última rodada da fase de grupos, está marcado para as 19h15, em Pituaçu. Acima de tudo, o Esquadrão precisa vencer o rival uruguaio, única forma de alcançar os 11 pontos, mesma quantidade do Independiente, atual líder do Grupo B.

Ganhar apenas não basta. É necessário torcer para que o time argentino perca do boliviano Guabirá em casa. Isso porque somente o primeiro colocado classifica às oitavas de final. Ou seja, um empate ou vitória do Rei de Copas elimina o Bahia. Os dois confrontos serão no mesmo horário.

O Guabirá é o único time que chega à rodada derradeira sem qualquer objetivo e joga só para cumprir tabela. Sem somar um ponto sequer no torneio até aqui, não tem esperança nem de sair da lanterna. A classificação do Esquadrão depende de uma equipe que marcou um gol, sofreu 17 e foi goleada em três das cinco partidas disputadas – incluindo por 5x0 para os reservas do Bahia.

Já o City Torque tem os mesmos oito pontos do tricolor e aparece na frente por ter melhor saldo de gols (6x5). Dessa forma, entra em campo também de olho no triunfo, além de ser mais um a secar o Independiente.

Gilberto 150 vezes

A partida desta noite também é especial para Gilberto. Artilheiro do time na temporada, com dez gols, o atacante completará a marca de 150 jogos com a camisa do Bahia.

Gilberto chegou ao time em junho de 2018, após passagem pelo Yeni Malatyaspor, da Turquia. Nesses quase três anos, assumiu a titularidade e se tornou quase sinônimo de gol. Nos 149 duelos que já disputou, balançou as redes 67 vezes (média de 0,45 por jogo) e conquistou dois títulos baianos (2019 e 2020) e uma Copa do Nordeste (2021).

O atacante tem contrato até dezembro e já deu indícios de que pode deixar o clube ao término do vínculo. Mas, por enquanto, segue como uma das principais referências da equipe.

Quem também estará entre os 11 primeiros é o goleiro Mateus Claus, escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti para assumir a meta em um momento de má fase de Douglas e com Matheus Teixeira ainda em recuperação de lesão.

Na tarde de terça-feira (25), o elenco finalizou a preparação para o duelo. Após assistirem a um vídeo sobre o adversário, os jogadores foram para campo e fizeram um treino tático, no qual Dado escalou a possível equipe titular.

Em seguida, os atletas que vem atuando com frequência foram liberados, enquanto os demais participaram de treino de posse de bola e finalização.

O Bahia deve ter contra o City Torque: Mateus Claus, Nino Paraíba, Germán Conti, Juninho (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick, Thaciano e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.