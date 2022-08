Com estoque crítico, Hemoba convida voluntários para a doação de sangue 

Para manter o estoque de bolsas de sangue considerado seguro e atender as demandas semanais dos hospitais do SUS e conveniados, o ideal é que o Hemob receba mensalmente cerca de quinze mil voluntários. No entanto, no mês de agosto, só 12.878 candidatos compareceram para doação, sendo 9.846 bolsas coletadas. Diante do estoque crítico, principalmente no interior do estado, a Fundação Hemoba convida os voluntários para a doação de sangue.

No mês de julho, foi registrado um incremento de 15% na produção de hemocomponentes para atendimento das solicitações hospitalares, mas apesar deste aumento o estoque continua com nível baixo. “Após o atendimento das demandas transfusionais, o recomendado é que tenhamos em nosso estoque de segurança todos os tipos sanguíneos suficientes para sete dias. Atualmente, o estoque de segurança para os tipos O+ e O- é apenas de 48 horas”, declara Luiz Catto, diretor geral da Hemoba. A transfusão de sangue é regularmente usada em casos de cirurgias, traumatismos, tratamento contra câncer ou outras doenças, como a anemia.

Na Bahia, são 27 unidades fixas de coletas da Hemoba, sendo seis na capital e 21 no interior. Em Salvador, há o Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama), que funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h30. Nos shoppings Salvador e Salvador Norte, o atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br