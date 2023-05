Com estoque crítico, Hemoba lança campanha para doação de sangue

A Fundação Hemoba alertou que o estoque de sangue disponível está em nível crítico e lançou a campanha “Doe sangue e abasteça a esperança de quem precisa”.

São várias as situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue ou de plaquetas, como no tratamento de traumas, acidentes de trânsito, lesões graves, hemodiálise, câncer ou outras doenças e em vários tipos de cirurgias oncológicas, neurológicas, cardíacas, transplantes dentre outras.

“Temos investido no fortalecimento da Hemorrede pública estadual com a inauguração de novas unidades, como as dos hospitais Ana Nery e Roberto Santos e ampliação da capacidade instalada nas novas unidades de Feira de Santana e Alagoinhas, mas infelizmente ainda não atingimos o aumento previsto no número de coletas.”, afirma Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Hemoba.

Roteiro do Hemóvel

Para facilitar o acesso à doação e cadastros de doadores de medula óssea, a unidade móvel de coleta (Hemóvel) estará em diferentes locais em Salvador e Lauro de Freitas nos próximos dias. Na capital baiana, o Hemóvel atenderá, das 8h às 17h, no Salvador Shopping, neste sábado (6) e na segunda-feira (8), e na Estação Nova Lapa, de quinta-feira (11) a sábado (13).

Já em Lauro de Freitas, estará na Faculdade Unime, terça (9) e quarta-feira (10), das 8h às 16h. O Hemóvel tem uma capacidade de atendimento menor do que as unidades fixas, coletando uma média de 120 bolsas ao dia, porém facilita e promove uma maior aproximação com as pessoas interessadas na causa da doação de sangue. Para realizar a doação, não é necessário agendamento prévio. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a demanda espontânea de voluntários.

Critérios para doação

O candidato deve estar bem alimentado e em boas condições de saúde, sem sintomas virais; pesar mais de 50 quilos; ter dormido pelo menos 6h; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h; não fumar por, pelo menos, duas horas; e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Os homens podem doar sangue até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações, e as mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Para o cadastro de medula óssea é necessário que o voluntário tenha entre 18 e 35 anos de idade, esteja em bom estado geral de saúde, não possua doença infecciosa ou incapacitante e não apresente doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Atendimento na Hemorrede

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30; de segunda a sexta-feira, no Hospital do Subúrbio, das 7h30 às 16h30; no Hospital Ana Nery, das 7h30 às 13h; e no Hospital Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. O horário de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado pode ser conferido no site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br .