Com evasão de 30% dos alunos, escolas particulares dão descontos de até 40% em 2021

Sem definição sobre o formato de aula para 2021, o sistema educacional tem sofrido com a evasão dos alunos, principalmente da educação infantil. Segundo Wilson Abdon, porta-voz do Grupo pela Valorização da Educação (GVE), entidade que reúne cerca de 60 escolas particulares de Salvador e Lauro de Freitas, a evasão desses alunos foi, em média, de 30%. Em algumas escolas, esse número chegou a 50%, em relação a 2019. A fim de atrair os alunos de volta, os colégios privados da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) oferecem descontos de até 40% para os estudantes. Já outras oferecem um reajuste menor do que o previsto, facilitam a forma de pagamento e asseguram a manutenção do programa de bolsas de estudo.

“Nossa preocupação maior com a matrícula é porque tem um número grande de pais que querem voltar para as aulas presenciais e só querem matricular se for presencial, porque o trabalho remoto não é efetivo na casa deles”, diz Abdon, que também é diretor do Colégio Perfil e Escola Mais Perfil. Pelo artigo 208 da Constituição, as crianças só são obrigadas a estarem na escola a partir dos quatro anos de idade. Por isso, e pelos pais não acreditarem que o ensino remoto funciona para garotos tão pequenos, muitos deixaram de lado a matrícula para 2021.

Como forma de entender que a situação financeira não está boa para ninguém, o grupo Perfil dará descontos de 15% na mensalidade do próximo ano, a partir de fevereiro. A promoção é válida somente para os alunos adimplentes, ou seja, que mantiveram os pagamentos em dia. Quem ainda está devendo à escola, pode usar o benefício se regularizar a situação até o dia 8 de janeiro. “Sabemos que têm famílias que não tiveram perda financeira, como famílias que fecharam suas empresas, perderam empregos e temos que ajudar de alguma forma, entendendo a realidade da minha comunidade escolar”, explica o porta-voz do GVE.

No caso da Escola Criação Master, em Camaçari, na RMS, os descontos chegam a 40% para as matrículas na educação infantil, fundamental I e II. Já no colégio Montessoriano, no bairro da Boca do Rio, é possível aproveitar o desconto de 20% a partir de fevereiro de 2021, desde que a família se enquadre no quadro de convênios (disponíveis neste site). Para quem matrícula o segundo filho em diante, também ganha o abatimento. Além disso, o Montessoriano sorteou, na última sexta-feira (18), sete bolsas de estudo integrais. Outros benefícios contemplaram somente alunos que já eram da casa, até o dia 4 de dezembro.

A modalidade de bolsas de estudo foi mantida no Colégio Arte, no bairro de Bonfim, no Colégio Intelectos, na Liberdade, e no colégio Sartre COC. Todo ano, o Colégio Arte faz um concurso de 15 bolsas e cede descontos de 15% a 100%. O benefício varia de acordo com a nota do estudante obtida na avaliação e vale para o 6º ano do Ensino Fundamental II até o 2º ano do Ensino Médio. A escola também não fez o reajuste e manteve o valor da mensalidade de 2020. “Não vamos fazer esse ano porque ficou muito complicado, mas a gente manteve a mensalidade e a gente está seguindo o desconto referente à pandemia, tendendo manter para 2021, mas vamos analisar caso a caso”, conta a vice-diretora do Colégio Arte, a psicóloga e pedagoga Roberta Mendonça. Segundo ela, houve uma perda de 50 dos 500 alunos que estudavam na escola, que existe há 28 anos.

No Colégio Intelectos também são 15 bolsas de estudo ofertadas, mas elas são distribuídas em todas as turmas. Elas dão benefício de 50% para alunos do grupo 5 da educação infantil até o 9º do Ensino Fundamental II. O critério é pela condição financeira da família, que precisa ter renda de até dois salários mínimos. Com capacidade para 300 alunos, o Intelectos teve 146 matriculados este ano, com uma evasão de 20%. “O aluno não pode exceder o número de faltas, perder o ano e tem que manter uma assiduidade, senão perde a bolsa”, diz a diretora do Colégio Intelectos, Renata Guimarães.

No caso do Sartre, os descontos variam de até 50% ou bolsa integral, duram toda a vida escolar e incidem a partir da segunda mensalidade. O Grupo SEB ainda informou que existem diversos “convênios e parcerias firmadas com diversas empresa privadas, órgãos públicos, sindicatos e associações que concedem benefícios aos seus funcionários e associados”..

Em Cajazeiras, no Educandário Augusto Freitas, a diretoria assumiu o reajuste de 3,5% que seria repassado em 2021 para os pais. Além disso, para quem se matricular até 30 de dezembro, consegue pagar o mesmo valor da mensalidade de 2020, a partir da segunda parcela, em fevereiro. Os valores são: R$ 200 e R$ 215 para educação infantil, R$ 225 e R$ 235 para o Ensino Fundamental I e R$ 250 e R$ 265 para o Ensino Fundamental II. O objetivo é, além de atrair os pais a matricularem os filhos, fazer com que eles regularizarem as dívidas com a escola.

Segundo o diretor Mário Sérgio, a inadimplência de dezembro está em 85% e a de outubro, em 60%. “Estamos na luta e a inadimplência está catastrófica. Tenho pai que pagou a primeira mensalidade do ano em dezembro. Nossa grande sorte é que a gente não tem prédio alugado e que nem eu, nem minha irmã, nem minha mãe dependemos financeiramente da escola, porque trabalhamos em outro local. Porque se a gente dependesse, a gente tinha fechado no meio do ano”, diz. A esperança é que as matrículas cheguem, principalmente na educação infantil. Até agora, só 14 dos 60 alunos previstos para as séries iniciais estão matriculados. No total, a escola, que tinha em torno de 220 estudantes, tem agora 116.

Na Escola Lápis de Cor, na Pituba, a matrícula dos alunos para 2021 é que vai permitir que o décimo terceiro salário e férias de 2020 sejam pagos aos funcionários. “A gente sofreu esse ano com o segmento da educação infantil, não tem sido fácil, e a gente depende que as matrículas aconteçam, que não seja uma desvantagem para as famílias, e para viabilizar o pagamento de férias e décimo terceiro”, diz a advogada Aline Pinto, gestora da Lápis de Cor. Sem saber o formato, as aulas voltam dia 8 de fevereiro. Segundo Aline, a evasão dos alunos foi de 30% e ela corre o risco de não ter turma do grupo 2 e 3 para o próximo ano.

A gestora manteve a mensalidade de 2020, em janeiro, e as próximas parcelas têm o reajuste de 6%, ao invés de 9%, como normalmente acontece. “É o menor reajuste de todos os anos, a gente teve que assumir despesas e esses repasses foram no menor patamar possível que a gente conseguiu”, esclarece Aline Pinto.

A mesma política foi feita no Colégio Módulo Criarte, que fica no Caminho das Árvores. Segundo o coordenador da escola, Francisco de Mendonça, o reajuste para 2021 teria de ser maior, pois é o ano do equilíbrio fiscal em relação à crise de 2020, além do aumento dos custos operacionais nos colégios para adaptação dos protocolos sanitários. “O que temos é um reajuste muito baixo para a desproporcionalidade que tivemos em 2020. Para recompor, precisaríamos de um reajuste muito maior. Porém, por outro lado, temos a família e temos que absorver essa carga de prejuízo”, afirma Mendonça. Ele diz que o aumento que deveria ser aplicada é de 15 a 20%, mas que só repassará 5,6% para as famílias.

O diretor também prevê que o ano que vem será mais difícil financeiramente para as escolas. “Entendemos que 2021 vai ser mais difícil que 2020, porque vai ser o ano do reflexo. Em 2021 as escolas não vou poder ter redução de salário, as matrículas estão propensas a serem mais baixas se não houver aula presencial, então vai haver um desequilíbrio econômico”, estima.

No caso do colégio Oficina, não haverá descontos, mas a diretora Maria de Lourdes Viana diz que observará a realidade de cada família. “A discussão é a partir da realidade individuais temos sensibilidade para a questão. É importante que as famílias conversem com os gestores e diretores das escolas, negociando possíveis dívidas para que sejam viabilizadas as condições que satisfazem e sejam justas para cada uma. Não é o desconto pelo desconto. É o desconto pela necessidade, porque existem famílias que precisam mais que outras”, esclarece Viana.

Procuradas, o Colégio Anchieta e o Colégio Antônio Vieira não enviaram resposta até o fechamento desta reportagem.

O superintendente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe-BA), Jaime Davi, explica que não cabe ao sindicato sugerir a porcentagem de reajuste das mensalidades escolares. “O sindicato não orienta nenhum índice de reajuste, porque quem determina isso é a planilha de custos, conforme a Lei 1.1870/99”, diz. O superintendente aconselha que as instituições tenham um diálogo constante com os pais, para conceder descontos diferenciados. “A sugestão é sempre conversar com a família, separar o grupo de pais da escola, aqueles que já estão há muito tempo, aqueles que têm dois, três filhos matriculados, para que cada acompanhamento e negociação sejam diferenciadas. Um pai que tem cinco anos não pode ser tratado da mesma forma que um pai que entrou esse ano na escola”, defende Davi.

Sinepe pedirá isenção de impostos nas escolas de educação infantil

Como a crise financeira e evasão de aluno foi mais forte na educação infantil, o Sinepe entrará com uma proposta para isentar os estabelecimentos escolares desse segmento para impostos. A ideia é reduzir os custos operacionais com o desconto de 100% do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre serviço (ISS) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os dois primeiros são de ordem municipal e o último pertence ao governo estadual. O ISS tem porcentagem de 2,5% sobre a folha de pagamento e o ICMS em torno de 11%. Já o IPTU depende da região e tamanho do terreno.

“Nossa maior preocupação continua sendo as escolas de educação infantil. Então estamos terminando a escrita de um ofício com a proposta de solicitação à prefeitura e ao estado de isenção na cobrança do IPTU, ISS e ICMS, para dar fôlego às escolas de educação infantil”, esclarece o diretor do Sinepe, Jorge Tadeu Coelho. Ele diz que a medida não abrange todas porque senão a renúncia fiscal seria muita alta. “Numericamente, são poucas as escolas de educação infantil, então não significaria muito, mas pode pode ser uma diferença para que as escolas ainda aguentem esses primeiros meses e sabemos que a renúncia fiscal da prefeitura ou do estado também é uma coisa mais díficil de se fazer”, afirma Coelho. Segundo ele, são em torno de 300 escolas de educação infantil em Salvador e 500 na Bahia.

A advogada Vanessa Matos, só vai colocar as filhas de volta na escola se o ensino for presencial. Ela tem uma de 1 ano e outra 3, mas não sentiu que a mais velha se adaptou ao ensino remoto. A mais nova ainda não está na escola. Por conta disso e pelo colégio estar fechado, ela contratou um professor particular para as crianças não ficarem sem atividade. “Como forma de não ver minha filha surtar, porque ela gosta de interagir e socializar, eu providenciei um professor para fazer atividades ao ar livre”, conta a advogada. O professor dá aula três vezes na semana para um grupo de cinco a sete alunos, no playground do prédio onde moram, na Graça.

Vanessa também contou da dificuldade que era gerir duas filhas pequenas estando de home-office. “Não tem a menor condição. Para educação infantil não tem como aula remota, ela sente falta dos colegas, da professora, das atividades, você tem que estar com ela porque criança não sabe mexer e estou trabalhando em home-office”, narra a mãe. Apesar de ter matriculados as duas para 2021, ela só as colocará de volta se o ensino for presencial. Se não, deixará de crédito até seja possível.



Descontos e facilidades das escolas particulares para a matrícula em 2021:

Escola Criação Master - desconto de 40%

Colégio Perfil - desconto de 15% para as famílias adimplentes. Quem ainda tem dívida, pode regularizar até 8 de janeiro para ter direito ao benefício

Módulo Criarte - fará um reajuste de 5,6%, menor do que o previsto, de 15 a 20%

Colégio Oficina - não fará desconto, vai analisar a realidade de cada família

Colégio Intelectos - manteve a bolsa de estudo de 50% (15 vagas por turma, se a renda familiar for menos que dois salários mínimos)

Escola Lápis de Cor - a primeira parcela de 2021 terá o valor de 2020 e o reajuste será de 6%, menos do que o previsto, de 9%. Há flexibilidade no pagamento em parcelas no cartão de crédito

Colégio Arte - 15 bolsas com descontos de 15% a 100%. Não fez reajuste da mensalidade e manteve valor de 2020

Educandário Augusto Freitas - desconto em torno de de 7,5% se a família matricular até 30 de dezembro. Educação infantil: mensalidade fica R$ 200 ao invés dde R$ 215. Educação Fundamental I: mensalidade fica R$ 225 ao invés de R$ 235. Educação Fundamental II: mensalidade fica R$ 250 ao invés de R$ 265.

Colégio Montessoriano - fez sorteio de 07 bolsas integrais de estudo para nossas famílias na sexta-feira (18). Oferece convênio com empresas, que dá desconto de 20% nas mensalidades e 20% extra para o segundo filho e seguintes.

Sartre COC - oferece descontos por convênios e parceria com empresas e bolsas de estudo de até 50% ou bolsa integral

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro