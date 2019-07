Com Everton Sena vetado, Loss relaciona 21 para enfrentar a Ponte

O Vitória finalizou nesta sexta-feira (26) a preparação para enfrentar a Ponte Preta, sábado (27), pela 12ª rodada da Série B. A partida começa às 16h30, no Barradão.

Pelo menos uma mudança é certa no time, e já era esperada. O zagueiro Everton Sena teve lesão confirmada na coxa direita e foi vetado. Ele se machucou durante a derrota por 3x1 para o Londrina, na terça-feira (23). O clube não divulgou o prazo estimado para recuperação.

Como Zé Ivaldo ainda está em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o técnico Osmar Loss terá que levar a campo uma dupla de zaga reserva. Ramon é nome certo e, se não houver surpresa, terá a companhia de Bruno Bispo, que substituiu Everton Sena no interior do Paraná. Dedé é o outro zagueiro relacionado para o jogo.

O volante Marciel, que figurou na convocação de Osmar Loss após duas partidas ausente por opção do treinador, acabou vetado de última hora. O clube informou que ele está com conjuntivite.

Mais uma vez, o treino foi fechado à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, Loss dedicou a atividade às jogadas de bola parada com os jogadores titulares, enquanto os demais treinaram finalização com os auxiliares Marcelo Rospide e Flávio Tanajura.

Uma possível escalação contra a Ponte Preta tem Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo (Dedé) e Chiquinho; Léo Gomes, Baraka e Felipe Gedoz; Ruy, Wesley e Anselmo Ramon.

O Vitória é o 18º colocado da Série B, com sete pontos. A Ponte Preta está em 5º lugar, com 19, e vem de derrota por 2x1 para o Bragantino na rodada anterior.

Confira os 21 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez, Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Matheus Rocha, Chiquinho, Van e Capa;

Zagueiros: Ramon, Bruno Bispo e Dedé;

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Gabriel Bispo e Lucas Cândido;

Meias: Ruy, Felipe Gedoz e Nickson;

Atacantes: Wesley, Anselmo Ramon, Neto Baiano e Thiaguinho.