Com febre, Carlos Alberto de Nóbrega é internado após família contrair covid-19

O humorista Carlos Alberto Nóbrega, 84 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês desde o sábado (20). A esposa dele, Renata, também está na mesma unidade, com covid-19. O filho de Carlos Alberto, João Victor, 20, também testou positivo e faz tratamento em casa. Segundo o Notícias da TV, com a família doente, o veterano da TV ficou preocupado ao sentir febre e procurou a unidade.

Ele ainda aguarda o resultado dos exames para saber se está infectado pelo coronavírus. O apresentador do A Praça é Nossa diz que a internação foi uma precaução indicada pelos médicos e apesar da febre ele se sente bem.

Carlos Alberto já tomou a primeira dose da vacina contra a covid, em 10 de fevereiro, mas ainda aguarda pela segunda. "A Renata foi internada na quinta-feira (18). Mas ela já estava com os sintomas e com muitas dores. De quarta-feira (17) para quinta nós passamos a noite em claro pelo mal-estar dela. Ela foi internada e eu estava bem. A única coisa que eu estava sentindo é que, às vezes, fico um pouco resfriado. Mas não é gripe", contou.

"Sou vacinado todos os anos contra gripe e nunca mais tive. Mas, muitas vezes, tem aquela aguinha no nariz e aquela rouquidão", acrescenta.

Ele procurou o médico e fez uma tomografia. "Deu uma manchinha quase imperceptível, que pode ter sido uma biópsia que fiz do pulmão em 2019, e pode ser a vacina, pois tomei a primeira dose", explica Carlos Alberto. O médico mandou ele ficar isolado em casa e entrar em contato se tivesse febre. Na tarde do domingo, ele disse que estava tremendo de frio e a temperatura aumentou. Ao entrar em contato com o médico, recebeu a orientação de procurar o hospital.

Na unidade, ele passou por exames e já está sendo medicado. "Estou tranquilo. Estou no mesmo andar que a Renata. Eu estava preocupado com ela e não comigo. Eu achava que não tinha nada. Eu jurava que não tinha nada. Mas estou internado e já estou em tratamento. Tomei duas doses de antibiótico e fiz outra tomografia".

Carlos Alberto fez um post afirmando que está bem e que espera estar gravando A Praça é Nossa ainda nesta semana.