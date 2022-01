Com foco na preparação física, elenco do Bahia volta aos treinos

Enquanto as competições oficiais não iniciam, o Bahia segue a pré-temporada na Cidade Tricolor. Na manhã desta quinta-feira (6), o elenco tricolor voltou aos trabalhos com foco na preparação física.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram submetidos a uma atividade de circuito metabólico, que tem como objetivo a readaptação aos treinos de alta intensidade. O trabalho foi conduzido pelo preparador Valdir Júnior.

Na sequência, o auxiliar Alexandre Faganello entrou em ação com um treino de posse de bola. Integrantes da equipe de transição - que vai disputar os três primeiros jogos do Campeonato Baiano -, o meia Miquéias e o atacante Gregory participaram do treino junto com o grupo principal.

De acordo com o presidente Guilherme Bellintani, a partir de fevereiro o time sub-23 será unido ao elenco profissional, formando apenas um grupo que trabalhará sob o comando de Guto Ferreira.

Já os goleiros Danilo Fernandes e Pedro Henz (do time sub-20) fizeram trabalhos específicos. Enquanto isso, Douglas, Mateus Claus e Matheus Teixeira ficaram na academia.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (7), em dois períodos, na Cidade Tricolor. A estreia do Esquadrão na temporada 2022 será no dia 15 de janeiro, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. No dia 22 ou 23, o grupo principal encara o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.