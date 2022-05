Com foco nas finalizações, Bahia treina antes de pegar o Azuriz

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Azuriz-PR, marcado para a próxima terça-feira (10), no estádio os Pioneiros, em Pato Branco, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na manhã desta sexta-feira (6), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Com mais dias disponíveis para treinar, o técnico Guto Ferreira aproveitou para comandar uma atividade com foco nas finalizações.

O poder ofensivo do Esquadrão tem sido ponto de preocupação desde que Rodallega, machucado, deixou a equipe. O Bahia vem encontrando dificuldades para furar defesas mais fechadas, como foi o caso do próprio Azuriz, no jogo de ida. As equipes empataram por 0x0, na Fonte Nova.

Antes do fim do treino, Guto Ferreira promoveu ainda um trabalho tático no qual testou algumas variações na equipe titular. O treinador não confirmou se vai poupar atletas na partida em Pato Branco.

O atacante Rodallega e o meia Mugni, ficaram em recuperação com a preparação física. O também atacante Raí iniciou a reabilitação após passar por cirurgia na mão.

O elenco do Bahia volta aos treinos neste sábado (7). No domingo, a delegação embarca para Chapecó-SC, e de lá segue para a cidade de Pato Branco, no Paraná.