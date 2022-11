Com foco nas vendas natalinas, 40 jovens participam de oficina gratuita de Panetone Trufado

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM, que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte, abriu 40 vagas para uma oficina gratuita de Panetone Trufado. O curso é direcionado a mulheres negras de 18 a 35 anos e tem o objetivo de capacitá-las a empreender neste segmento e para incrementar as vendas e renda no período natalino.

A oficina acontece amanhã (08/11), às 8h30, no auditório do Salvador Norte Shopping para 20 jovens moradoras de São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange. Na quinta (10/11), será a vez de 20 moradoras dos bairros Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio participarem da oficina no IJCPM do Salvador Shopping (piso G2-Setor Rosa), às 13h30.

A oficina de panetone trufado será ministrado por Daiane Alves, que trabalha como confeiteira há 6 anos. “As alunas irão aprender a rechear, decorar, precificar os chocotones, além de dicas de vendas e de como fotografar o produto para as redes sociais”, explica Daiane. No fim do curso, as jovens receberão gratuitamente um kit com alguns ingredientes e embalagens para que já comecem a produzir.

Sobre o IJCPM O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social. Com cerca de 5,5 mil atendimentos ao ano, em Salvador, Recife, Fortaleza e Aracaju, o Instituto beneficia a juventude no desenvolvimento intelectual e cultural e atua para elevar sua capacidade de inserção no mercado de trabalho. Em 2021, foram 1.400 jovens qualificados pelo IJCPM, em Salvador. Saiba mais: www.ijcpm.com.br.