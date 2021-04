Com foco no ABC-RN, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Um dia depois de vencer o Manaus o garantir classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Bahia voltou na Cidade Tricolor aos treinos e iniciou a preparação para outra decisão.

Neste sábado (10), o Esquadrão recebe o ABC, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Apesar do tempo chuvoso, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Manaus foram para o campo e realizaram um trabalho de potência física, seguido de um treino técnico de ataque contra defesa.

Enquanto isso, os titulares fizerem um treino regenerativo na academia e fisioterapia do CT Evaristo de Macedo.

???? Sem descanso, elenco já iniciou preparação pro jogo de sábado pela Lampions #BBMP pic.twitter.com/wn5l6Je802 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 8, 2021

Com 10 pontos, o Bahia ocupa a terceira colocação do grupo A do Nordestão e depende apenas das próprias forças para avançar às quartas de final. O tricolor se garante na próxima fase com até com derrota, desde que Treze e Confiança não vençam seus jogos.

Nesta sexta-feira (9), elenco volta aos trabalhos e encerra a preparação para o confronto com o ABC. Será nessa atividade que o técnico Dado Cavalcanti vai definir a equipe que inicia a partida.