Com foco no ataque, Vitória inicia preparação para enfrentar CRB

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (22) a preparação para o jogo contra o CRB, quarta-feira (24), às 19h30, no Barradão. A partida é válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com sete pontos, o rubro-negro é o 4º colocado do Grupo B. O líder ABC soma oito.

O treinamento na Toca do Leão foi focada nas finalizações. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, os jogadores executaram diversos movimentos para botar a bola nas redes. Os defensores fizeram uma atividade específica com o auxiliar Flávio Tanajura.

O elenco do Vitória tem quatro desfalques por ordens médicas. Após lesionar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o meia Gabriel passará por cirurgia. Lesionados na coxa, o volante Fernando Neto e o atacante Wesley estão em tratamento, bem como o meia Eduardo, que está em fase final do tratamento das dores lombares.

O último treino preparatório para o jogo contra o CRB acontecerá na terça-feira (23) pela manhã, novamente no centro de treinamento rubro-negro. Depois, os jogadores iniciam a concentração. Integrante do Grupo A na fase classificatória da Copa do Nordeste, o CRB tem sete pontos e é o vice-líder.