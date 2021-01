Com fracionamento na madrugada, vacinas seguirão logo cedo para o interior

Logo após o desembarque das primeiras doses de vacina para a Bahia, a carga seguiu para a sede do Graer para começar o o processo de separação e distribuição para os 417 municípios baianos. Segundo a Sesab, cerca de 45 mil doses serão disponibilizadas para a capital baiana e, por motivo de segurança, a quantidade das doses que serão destinadas aos demais municípios não será divulgada neste momento.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, a operação será ao longo da madrugada para que logo nas primeiras da manhã, todas as 376 mil doses sigam para os municípios.

"Aqui no hangar do Graer, onde as vacinas vão chegar, serão fracionadas, distribuídas e enviadas nos aviões do Governo do Estado. Os aviões que servem ao Governador, ao Governo, à Secretaria de Saúde, serão distribuídos para 21 regiões de saúde. Amanhã às 5h da manhã saem os helicoptéros para as cidades próximas de Salvador. De modo que já amanhã pela manhã começamos a vacina em todo estado e na parte da tarde nos municípios que receberem a vacina ao longo da manhã."



Pelo Twitter, o governador Rui Costa comemorou a chegada das vacinas. "Finalmente as imagens que esperávamos em território baiano. Agora, trabalharemos duro para que esse material chegue com a maior brevidade possível a cada um dos 417 municípios da Bahia. Vamos salvar vidas!"A Bahia começa a vacinação nesta terça em uma ato com a presença do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador Bruno Reis. Uma idosa que mora no Centro de Geriatria e Gerontologia das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) será a primeira pessoa a receber a vacina na Bahia, nesta terça-feira (19).