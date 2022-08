Com geladeiras, Samsung lança linha de eletros customizáveis no Brasil

Uma das novas tendências no setor de eletro no mundo é a customização dos produtos. As fábricas dão opções de cores, por exemplo, aos consumidores, que escolhem da maneira que querem e a empresa os desenvolvem. A linha Bespoke da Samsung não é novidade lá fora mas acbaa de chegar ao Brasil com geladeiras como carro-chefe.

São dois modelos. O modelo Duplex, com capacidade de 328 litros, e o modelo Flex, com capacidade de 315 litros. os produtos podem ser usados como uma única geladeira ou, caso o usuário precise de mais capacidade, podem se juntar a um ou mais módulos, segundo a empresa. O consumidor ainda pode escolher entre as diferentes cores (Clean Navy, Clean White, Clean Pink, Satin Gray, Satin Beige e Cotta Charcoal) e acabamentos de painéis (fosco, brilhante e metalizado).

Para customizá-las, o cliente pode ir no site da Samsung, por exemplo, e escolher o modelo inicial. A partir daí, ele seleciona a voltagem, a quantidade de portas e a cor de cada uma. Caso queira um duplex (ou até triplex), o consumidor pode mudar a ordem das geladeiras da forma que quiser. Cada produto sai por cerca de R$ 15 mil.