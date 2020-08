Com Gilberto em campo, Bahia volta aos treinos de olho no Coritiba

Dois dias depois de conquistar o título do Campeonato Baiano, o Bahia se reapresentou na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para outro desafio: o Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta segunda-feira (10), o elenco tricolor voltou aos trabalhos e o técnico Roger Machado comandou uma atividade no campo com os jogadores que atuaram menos de 45 minutos durante a decisão contra o Atlético de Alagoinhas, no último sábado (8). O restante do grupo fez um treino regenerativo.

A novidade no CT Evaristo de Macedo foi a presença de Gilberto. Artilheiro do Bahia na temporada com sete gols, o atacante foi para o campo iniciou os trabalhos de transição.

No primeiro momento, Gilberto deu algumas corridas ao redor do campo. Como não sentiu dor, ele colocou as chuteiras e fez um treino específico de direção sob o comando da preparação física. o Camisa 9 chegou a dar alguns chutes na bola, mostrando que está recuperado da lesão.

⚡A galera do #SócioDigital assistiu ao vivo: Gilberto em campo, voltando de lesão #BBMP pic.twitter.com/gVRkah9Rol — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 10, 2020

Gilberto sofreu um estiramento no joelho após receber pancada no local no duelo contra o Náutico, vencido pelo Bahia por 4x1, pela Copa do Nordeste. Depois disso, ele desfalcou o Esquadrão na reta final do Nordestão e Campeonato Baiano. O jogador não precisou passar por cirurgia e vinha fazendo tratamento na fisioterapia e academia.

Apesar de iniciar a transição para o campo, o atacante ainda não estará disponível para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio de Pituaçu.Assim, Fernandão deve seguir como titular contra os paranaenses.