Com Guilherme Rend, Vitória está pronto para enfrentar o Ceará

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (5) os treinamentos visando o jogo contra o Ceará e está pronto para o duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A delegação rubro-negra viaja à tarde e entra em campo no sábado (6), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O rubro-negro teve a semana inteira para se preparar para o confronto e terá seus principais titulares à disposição. Jogadores experientes como o zagueiro Wallace e o volante Fernando Neto estão entre os 19 atletas relacionados. Na mira do Bahia, o volante Guilherme Rend está recuperado de contusão e foi relacionado pela primeira vez na temporada 2021.

Recém-contratado, o atacante Walter não está na lista. Submetido a dieta alimentar para reduzir o peso, ele está sendo preparado para o primeiro Ba-Vi do ano, dia 13, às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada do regional. Aprimorando o condicionamento físico, Alisson Farias segue fora.

O jogo contra o Ceará será o segundo do Vitória nesta edição do regional. Na estreia, o rubro-negro venceu o Santa Cruz, por 2x0, no Barradão.