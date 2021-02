Com Guilherme Rend, Vitória treina focado no Atlético

O treino desta segunda-feira (22) contou com uma novidade. Recuperado de lesão na coxa, o volante Guilherme Rend voltou a treinar com bola com o restante do elenco. Titular absoluto na temporada 2020, ele ficou fora da estreia no Campeonato Baiano, na quarta-feira (17) passada, quando o Vitória empatou em 3x3 com o Unirb.

Na ocasião, a função de primeiro volante ficou sob responsabilidade de João Pedro, que deve ser mantido na posição no próximo jogo rubro-negro no estadual, quarta-feira (24), às 19h30, contra o Atlético, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A tendência é que o técnico Rodrigo Chagas repita a escalação da estreia no torneio.

Na manhã desta segunda-feira, o técnico Rodrigo Chagas trabalhou estratégias ofensivas e defensivas. Ele também aprimorou a bola parada, especialmente a defensiva. O Vitória encerra a preparação para o jogo contra o Atlético na manhã de terça-feira (23).