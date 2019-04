Com iluminação, nova versão do Kindle básico chega por R$ 349

(Foto: Divulgação)

A Amazon lançou na quarta-feira (24) uma nova geração do seu Kindle básico no Brasil - agora, com uma novidade que era restrita ao Paperwhite: iluminação embutida na tela. O preço sugerido é de R$ 349.

Chamado de Kindle de 10ª geração, o aparelho segue com tela de 6 polegadas, com 167 pixels por polegada, mesma definição do modelo anterior. Ele ainda tem algumas mudanças de design para facilitar o manuseio. Segundo a Amazon, o aparelho tem uma tecnologia de tinta eletrônica que "melhora o contraste da tela e agora usa sensor de toque capacitivo para evitar deslizamentos acidentais".

O destaque é realmente a iluminação, que permite ler livros no escuro e também um constraste melhor em locais com muito sol. Assim, o Kindle básico dá um salto - vale lembrar que o Paperwhite também teve uma "promoção" em sua última atualização, passando a ter proteção contra água, antes restrita ao Kindle Oasis.

O novo Kindle básico tem 4 GB de armazenamento, que permite guardar milhares de livros, bateria que chega até a quatro semanas de uso, contando aí uma leitura diária de meia hora com iluminação. Ele pesa 174 gramas e tem 8,7 mm de espessura. Os recursos de sincronização são os mesmos do demais - o Whisperync sincroniza com a nuvem os livros e a última página lida, marcadores e anotações; e há integração com dicionários.

O preço de R$ 349 traz um aumento de 50 reais em relação ao modelo anterior. Quem comprar até 24 de maio ganha três meses de graça do serviço Kindle Unlimited, uma espécie de Netflix de livros.

Seguem à venda no Brasil o Paperwhite (R$ 499) e o Oasis (R$ 1.149).