'Com imenso orgulho que agradeço essa missão', diz Rui Costa

O governador Rui Costa (PT) agradeceu a indicação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o comando da Casa Civil. Além de Rui, mais quatro futuros ministros foram anunciados por Lula nesta sexta-feira (9).

"É com um imenso orgulho que agradeço essa missão. Sei da minha responsabilidade e vou trabalhar como jamais trabalhei na minha vida para devolver o protagonismo do Brasil", escreveu Rui nas redes sociais.

O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, parabenizou Rui. “Da Bahia para o Brasil! Parabéns, Rui Costa, ministro da Casa Civil do presidente Lula. O povo baiano se orgulha e tem a certeza que a sua competência e o seu trabalho serão fundamentais para reconstruir o Brasil”, escreveu Jerônimo no Twitter.

Rui comandou a Bahia por dois mandatos - o segundo se encerra no dia 31 de dezembro. Ele é apontado como um dos aliados mais próximos ao presidente Lula.

A Casa Civil é uma pasta que ajuda o presidente nas atribuições direta e coordena a integração entre os demais ministérios. Ao comentar sobre o trabalho que Rui terá, o presidente eleito elogiou a passagem dele no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no posto. "Rui Costa, (que fale sobre) como vai dar conta de exercer função que foi exercida por Dilma com grandeza excepcional", afirmou.