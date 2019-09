Com incômodo na coxa, Artur pode ficar fora contra o Fortaleza

O retorno do atacante Artur, que estava com a seleção brasileira olímpica, não foi comemorado da forma esperada no Fazendão. O jogador se reapresentou nesta quarta-feira (12) com um incômodo na região posterior da coxa e virou dúvida para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo (15), às 16h, na Fonte Nova.

Artur vai passar por exame para saber se há lesão no local e não tem presença confirmada no duelo contra o time cearense. Com a seleção Olímpica, ele participou dos amistosos contra Colômbia e Chile, saindo do banco nas duas partidas.

Caso não tenha condições de entrar em campo contra o Fortaleza, o camisa 98 vai desfalcar o Bahia pelo segundo jogo consecutivo, já que ele não atuou na vitória sobre o Vasco, no último sábado (7), em São Januário, justamente por estar com a seleção.

Nesta quarta-feira, o elenco do Bahia volta aos treinos no Fazendão, com portões fechados para a imprensa, e continua a preparação para encarar o Fortaleza. A tendência é a de que Élber siga entre os titulares.

Com 30 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão. O tricolor está empatado em número de pontos com o Internacional, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores, mas é superado pelo colorado em número de vitórias.