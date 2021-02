Com infecção alimentar, Anitta é internada no Rio de Janeiro

A cantora Anitta está internada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da cantora, ela apresenta um quadro de infecção alimentar.



Ela foi internada na terça-feira (16), mas somente nesta quarta (17), a informação foi divulgada. Não há previsão de quando ela receberá alta.



De acordo com a assessoria da cantora, ela se sentiu mal em casa e está sob cuidados médicos, sendo medicada e hidratada. A assessoria não divulgou o local onde ela está internada.



"Desde ontem (16/02), @anitta está internada em um hospital do Rio de Janeiro, após se sentir mal em casa. A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnóstico de infecção alimentar. Anitta está sob cuidados médicos e recebendo medicação e hidratação. A cantora, ainda sem previsão de alta, passará mais esta noite internada", disse o comunicado da assessoria de imprensa da cantora.