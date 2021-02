Com intervenções artísticas, Fazenda Grande do Retiro vive dia de museu nas ruas

Fazer da rua um museu da memória. Essa é um dos objetivos do Coletivo Arte Marginal Salvador, que neste domingo fez da Praça dos Trovadores, na Fazenda foi palco de uma série de intervenções dentro do projeto "A Rua é o Museu do Povo.

“O que fizemos nesse domingo é o que chamamos de “museologia do afeto”. Buscamos trazer sensações que não são possíveis dentro um museu tradicional, onde você já entra cheio de restrições: não pode falar alto, não pode tocar as obras. Trabalhamos com o oposto da cultura do não. A ideia é entender a rua como um espaço de memória, acolhimento e que todos podem ter acesso e se enxergar”, disse ao CORREIO a museóloga e coordenador do projeto, Manuela Ribeiro.

Morador da Fazenda Grande do Retiro, Pedro Arcanjo, conhecido como Noite, usou o grapixo para contar sua história de luta e resistência. “Nossa intervenção foi maravilhosa. Com a performance de Milica, a intervenção visual de Luis Santo Arte e a minha colaboração. Pudemos ter a presença de outros artistas num grande ato, o que só reforça nossa ideia de que a rua é o museu do povo. Porque vimos todo mundo ali, ao mesmo tempo. Com artista, povo, foi realmente um grande momento”, contou Noite ao CORREIO.



“Muitas pessoas se aproximaram. Os comerciantes, taxistas, pessoas que tiveram acesso, que normalmente não iriam a um dos museus tradicionais, localizados no centro. Esse projeto, ao mesmo tempo em que mostra que a rua pode e deve ser um local de cultura, traz essas pessoas que dificilmente iriam em um museu, por uma série de questões, e são aproximadas pela arte”, conta Manuela.

A atriz e poeta Milica San, integrante do grupo "A pombagem" participou do ato. “Pra mim foi muito importante essa ação. Muito emocionante esse reencontro em tempos de pandemia, a gente ter essa possibilidade de mostrar a importância da rua enquanto museu do povo. Na rua a obra de arte está mais perto do povo”, contou ao CORREIO, que em sua performance explorou justamente o questionamento sobre o que é a rua, a arte e o belo.



Além de Noite e Milica San, o poeta visual Luís Santos usou suas tintas para questionar o que chama de "absurdos da existência no mundo contemporâneo e do cotidiano das ruas".

O projeto ainda fará de outras duas praças soteropolitanas de museu a céu aberto. Nos dias 21 e 28 de fevereiro, as praças dos bairros do Largo do Tanque e da Liberdade, respectivamente recebem as intervenções públicas do A Rua é o Museu do Povo.