Com investimento de R$ 2,6 milhões, nova orla do Lobato é inaugurada

O verão ainda não chegou, mas quando chegar a Orla do Lobato, em Salvador, vai estar toda se bulindo. O local foi requalificado e entregue pela prefeitura, nesta sexta-feira (28). Quem vê o bairro agora não imagina como era o cenário antes da reforma, mas os moradores não esquecem. Quem explica é o aposentado Miguel Lopes, 66 anos.

“A região era toda descuidada. Não tinha passeio, banco, brinquedo para as crianças, nada disso. Era um espaço vazio, uma mistura de areia e mato. Agora, ficou bonito. Gostei do resultado. Acho que poderiam ter colocado mais bancos na praça, mas de qualquer forma ficou bonito. O trabalho foi bem-feito” disse.

Praça também foi requalificada (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O Lobato é um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Foi lá que foi descoberto o primeiro poço de petróleo do Brasil, fato que projetou o local nacionalmente na década de 1940, durante a ditadura do Estado Novo. Mais tarde, o bairro seria lembrado novamente na campanha ‘O Petróleo é nosso’, patrocinada pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e promovida por nacionalistas.

A requalificação resolveu os problemas apontados pelos moradores, a começar pela reforma no calçamento. As melhorias aconteceram em toda a extensão de orla da Prainha de Lobato e a reurbanização da praça do final de linha, localizada entre a Igreja São Vicente de Paula e o Colégio Estadual Dalva Matos.

Na praça, foi instalado um parque infantil, equipamentos de ginástica, quiosque para venda de lanche e colocação de mobiliário urbano como bancos, paraciclos e contêineres subterrâneos. Em toda a orla, a iluminação amarela foi substituída por LED e o local precisou de obras de macro e microdrenagem, contenção marítima, passeio em concreto e novo pavimento asfáltico.

Foram instalados equipamentos para as crianças (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Os moradores disseram que ficou mais prazeroso tomar uma cerveja na Prainha. O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial do espaço e afirmou que ainda não dá para aproveitar a praia, mas que é possível curtir a Orla com responsabilidade.

"Esse é um espaço que é utilizado por todos os moradores do Lobato. Não era justo que a prefeitura deixasse de olhar e de cuidar desse trecho de orla da cidade. Se a gente tiver o cuidado de manter distanciamento, de não manter aglomerações, dá para usar a Orla. O que não dá é para desrespeitar essas regras", disse, garantindo que a fiscalização vai continuar.

Prefeito inaugura oficialmente a nova orla da Prainha do Lobato (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Neto deu uma bronca em quem não usa máscara, afirmando ter visto na região algumas pessoas sem o item obrigatório. "Gente, não dá para aceitar isso. Não dá. Não dá para imaginar que está tudo resolvido, que é possível relaxar. A coisa mais essencial, mais necessária, é o uso da máscara. Se não tivéssemos antecipado essa obrigatoriedade em Salvador, teria sido muito mais difícil controlar a pandemia", sinalizou.

O local recebeu estacionamento estruturado, plantio de árvores e mudas diversas, como coqueiros, e outras intervenções de paisagismo. No terminal de final de linha foi colocado um abrigo de ônibus para acolher os passageiros. Uma mudança sutil, mas que para os moradores fez toda a diferença na hora de esperar pelo transporte público.

Mureta construída na orla (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Projeto

Foram requalificados 10 mil m² de área e o investimento foi de R$ 2,6 milhões. A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, órgão responsável pela elaboração do projeto disse que um dos pedidos da comunidade foi para que os espaços dos ambulantes que tradicionalmente trabalham no local fossem mantidos.

"Essa é uma praia de extensão muito pequena, ela tem 400 metros, mas é uma região usada por todos os moradores aqui do Lobato. Pensamos em priorizar o uso que eles fazem da praia, onde eles vem para comer um churrasquinho, tomar uma água de coco, fazer um bate- papo, enfim. O que a gente fez foi organizar o uso desses espaços", disse.

Ao longo do trecho de orla, foram instaladas mesas para jogos, quiosques para venda de alimentos e bebidas como água de coco e acarajé, parque infantil, equipamentos para ginástica, rampas e escadas de acesso à praia, dois píeres e bancos.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luciano Sandes, responsável pela execução da obra disse que tudo foi feito do zero.

"A relevância dessa obra é que antes não havia nada nesse espaço, e agora temos uma área totalmente estruturada e com lazer. Existem quiosques e pavimentação nova que os moradores que moram em frente vão poder contemplar, assim como a comunidade vizinha. Então, estamos entregando para a cidade um espaço novo", afirmou.

Acessibilidade foi uma dos pontos observados no projeto (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Balanço

A Prefeitura informou que investiu mais de R$ 300 milhões na revitalização da orla de Salvador. Foram realizadas intervenções e melhorias em São Tomé de Paripe, Tubarão, Rua Almeida Brandão, Ribeira, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Boca do Rio, Jardim de Alah, Piatã, Itapuã, Farol de Itapuã, Praça Wilson Lins na Pituba, Ponta do Humaitá e Amaralina.

Outros trechos estão com obras em andamento, é o caso da Boa Viagem, a segunda etapa de Amaralina, Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga.