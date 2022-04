Com janela perto do fim, Bahia corre contra o tempo na busca por reforços

A espera do Bahia pela estreia na Série B do Campeonato Brasileiro está perto do fim. O tricolor entrou na última das três semanas livres que “ganhou” após ter sido eliminado nas primeiras fases da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Além dos ajustes táticos que o time precisa, o Esquadrão corre contra o tempo para resolver um outro problema: a busca por reforços.



Os próximos dias vão ser decisivos para o departamento de futebol. De acordo com a projeção feita pelo diretor Eduardo Freeland, o objetivo é anunciar três ou quatro contratações até o início da competição. A estreia do Bahia está marcada para sexta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, na Fonte Nova.



“Nossa intenção é, até a estreia, ter mais três, quatro nomes”, disse Freeland, sem dar pistas sobre as posições que busca. “Tenho forma de só falar de contratação com contrato assinado. Prefiro não expor. Entendo que qualquer especulação pode atrapalhar o andamento”, alegou.



Entre os nomes na pauta do clube, pelo menos dois atacantes são especulados. Um deles é Matheus Davó, que pertence ao Corinthians e disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Nesse caso, o time baiano tem a concorrência do Guarani, clube que revelou o atacante e que também busca o empréstimo para a Série B.



Outro jogador que interessa é o atacante Jajá, de 20 anos, do Athletico-PR. Ele ganhou destaque pelo CRB na Série B do ano passado. No retorno a Curitiba, Jajá recebeu poucas chances e o empréstimo não está descartado pelo clube paranaense. Curiosamente, ele é filho do ex-atacante Jajá, que defendeu o Bahia em 2000 e ficou marcado por fazer três gols na goleada de 4x1 sobre o Flamengo naquele ano.



O Esquadrão tem o tempo como inimigo para cumprir o planejamento, já que só poderá inscrever atletas até a próxima terça-feira (12), dia em que a janela de contratações do futebol brasileiro será encerrada. Após esse prazo, novos jogadores só poderão ser inscritos na segunda janela, que vai do dia 15 de julho a 18 de agosto.



Logo que chegou ao Bahia, no início de março, Eduardo Freeland avaliou que o time precisava de pelo menos seis reforços para iniciar o Brasileirão. Até o momento, três foram contratados: o goleiro César, que estava sem clube após ter deixado o Flamengo em janeiro; o zagueiro Didi, da Ferroviária-SP; e o atacante Vitor Jacaré, do Ceará. Nesse meio tempo, o time perdeu o volante Willian Maranhão, negociado ao Santos.

Mais do mesmo

Mesmo com a possível chegada de novos jogadores, o time que vai iniciar a Série B será muito semelhante ao que disputou as últimas partidas. Guto Ferreira indicou poucas mudanças durante os treinos da intertemporada forçada.



Com a saída de Willian Maranhão, o volante Rezende deve herdar a vaga no meio-campo. Ele disputa posição com o argentino Lucas Mugni, que foi titular diante do Sergipe, pelo Nordestão, e se recupera de lesão. No gol, Danilo Fernandes volta a ser titular depois de ter sido vítima no ataque ao ônibus do clube. Ele vai ter a sombra de César no banco de reservas.

Dos recém-contratados, Didi é quem tem mais chance de ganhar a vaga ao lado de Luiz Otávio, já que Guto Ferreira ainda busca a dupla ideal no miolo de zaga. Mas no jogo-treino contra o time sub-20, no último sábado, Ignácio foi quem atuou entre os titulares.