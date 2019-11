Com Léo Gomes, Vitória inicia preparação para enfrentar o Brasil

Sem tempo para lamber as feridas, ou comemorar o pontinho arrancado no sufoco, o elenco do Vitória se reapresentou neste domingo (3) e iniciou a arrumação para enfrentar o Brasil de Pelotas na próxima terça-feira (5), novamente no Barradão. Será o antepenúltimo jogo do rubro-negro em seu Santuário neste ano. Depois de enfrentar o time gaúcho, restarão apenas as partidas contra CRB, na 35ª rodada, e Coritiba, no último compromisso de Geninho e seus comandados em 2019.

O treinador do Leão tem o retorno de Léo Gomes, que treinou normalmente com os outros atletas no período da manhã. Como é natural, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Figueirense não desceram para o campo da Toca do Leão, sendo limitados a um treino regenerativo nacademia.

As dúvidas, desta vez, atendem pelos nomes de Wesley e Chiquinho. Segundo a assessoria de comunicação do clube, a dupla será reavaliada na segunda-feira (4), quando o elenco termina os preparativos para o jogo.

Suspenso, o equatoriano Jordy Caicedo não enfrenta o Brasil de Pelotas. O atacante, artilheiro do Vitória no ano com seis gols, levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Figueirense. De toda forma, Jordy estava entrando em campo no sacrifício: ele ainda não está recuperado na lesão no púbis e o departamento médico estipulou que jogasse apenas 20 minutos por partida enquanto estiver nessas condições.

"Em relação a Jordy, se não tivéssemos em um momento de necessidade, não seria nem convocado. Tem problema de púbis que precisa de repouso. Não tem tratamento que cure. O que curaria era tomar uma substância que não pode ser dada porque ele vai para o doping", explicou Geninho.

O Vitória tem 37 pontos somados na tabela de classificação da Série B, desempenho que coloca o rubro-negro na 15ª colocação do campeonato. A distância para a zona de rebaixamento é de quatro pontos.