Com Leo Kret, A Travestis lança clipe de 'Ele senta em cima da prostituta'; assista

Foi lançado nesta quarta-feira (12) o o clipe da música 'Ela senta em cima da prostituta', o primeiro da banda de pagode A Travestis. O grupo é o primeiro do gênero na Bahia a ter uma mulher transexual no comando dos vocais.

Com uma batida envolvente e uma letra uma letra explícita, o clipe esbanja sensualidade - com direito a uma algumas cenas onde Tertuliana Lustosa, vocalista da banda, dá uns 'amassos' em um homem. No final do vídeo, há um momento onde aparece a dançarina Leo Kret simulando uma discussão com Tertuliana.

Piauiense erradicada na Bahia, Tertuliana é formada em História da Arte e começou o grupo alguns meses atrás. No fim do ano passado, ela bateu um papo com o CORREIO, onde contou a sua história e os desafios de ser uma mulher trans em um meio machista e transfóbico como o pagode.

