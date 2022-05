Com Luiz Otávio e Mugni, Bahia treina de olho na Ponte Preta

O Bahia segue em preparação para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para esta sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada da Série B. Na tarde desta quarta-feira (18), o elenco tricolor se reapresentou e o técnico Guto Ferreira promoveu um treino técnico e tático.

Além do trabalho no campo, o treinador passou para os atletas um vídeo com informações sobre o adversário. A novidade do dia ficou por conta do zagueiro Luiz Otávio. Recuperado da lesão na coxa, ele treinou normalmente e deve ser liberado para jogar contra a Ponte Preta.

Outro que voltou a treinar com os companheiros foi o meia Lucas Mugni. Recuperado de lesão na coxa, o argentino fez um trabalho no campo 2 junto com outros atletas. O argentino não atua desde o triunfo do Bahia sobre o Sergipe, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Já os atacantes Raí e Rodallega ficaram apenas na academia. Após o jogo contra o Vasco, Guto Ferreira levantou a possibilidade de contar com Rodallega durante a partida com a Ponte Preta, mas dificilmente o colombiano será liberado para o confronto.

Além deles, o meia Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o time. O elenco tricolor volta aos trabalhos nesta quinta-feira (19), quando realizará o último treino antes da partida.