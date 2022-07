Com mais de 1,6 mil páginas, O Boticário investe em perfis de franquias no Instagram

O Boticário, maior rede de franquias do país, está apostando nas redes sociais locais como estratégia de comunicação descentralizada e regionalizada, criando mais um espaço para o consumidor acessar, conversar e se conectar com a marca de forma orgânica. Até o momento, a marca já contabiliza mais de 1,6 mil páginas de suas franquias nas redes sociais, com aproximadamente 90% delas com pelo menos uma página ativa, sendo 21% destas apenas na região nordeste, atrás apenas de São Paulo que representa 29% do total.

Mais de 21% dos perfis são de unidades que estão na região Nordeste (Foto: Divulgação)

Somadas, as páginas de Instagram totalizam mais de 3 milhões de seguidores e já realizaram mais de 360 milhões de impactos desde o lançamento, trazendo os mais diversos conteúdos, desde lançamentos, dicas de uso, promoções, além de conteúdos específicos para cada região.

Para Jacqueline Tobaru, diretora de marketing franquias no Grupo Boticário, a comunicação descentralizada é essencial para levar a marca para todos os cantos do Brasil, mas exige cuidado e responsabilidade. “Nossas páginas são padronizadas e monitoradas, principalmente pensando na segurança do consumidor final. Sabemos da possibilidade de fraude e, por isso, acompanhamos a web para mitigarmos qualquer risco para o nosso consumidor”, explica.

Com a iniciativa, a marca pretende se tornar o maior e mais relevante hub de perfis digitais de beleza de todo o Brasil. Hoje, o Grupo Boticário tem aproximadamente 500 franqueados e mais de 30 mil pessoas na força de vendas.