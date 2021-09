Com Manoel e Renan Luís, Vitória treina para jogo contra o Londrina

Em situação delicada na Série B do Brasileiro, o Vitória não tem tempo a perder. Por isso, os recém-contratados Manoel e Renan Luís calçaram chuteiras e já treinaram com o elenco rubro-negro na manhã desta quinta-feira (23), na Toca do Leão.

Os jogadores conversaram com o técnico Wagner Lopes e participaram das atividades direcionadas aos atletas que não atuaram no empate sem gols com o Coritiba, na noite de quarta-feira (22), no Barradão.

Há 10 rodadas seguidas na zona de rebaixamento e há três jogos sem vencer, o Vitória amarga a 17ª colocação, com 25 pontos. Na tentativa de provocar algo novo e encontrar o caminho da reabilitação no campeonato, Wagner Lopes já avisou que vai mexer no time.

O rubro-negro volta a campo no sábado (25), às 16h, quando visita o Londrina, no estádio do Café. A equipe paranaense é adversária direta na luta contra o Z4. Em 18º lugar, tem 24 pontos.

Como estavam atuando em seus ex-clubes e já estão regularizados para defenderem o Leão, o atacante Manoel e o lateral esquerdo Renan Luís pintam como opções. O primeiro se credencia por ser o vice-artilheiro da Série C do Brasileiro, com oito gols marcados com a camisa do Altos-PI. Um deles foi anotado no sábado (18), última vez em que entrou em campo, quando a equipe piauiense perdeu para o Paysandu por 3x2.

O lateral esquerdo Renan Luís também estava disputando a terceira divisão nacional, só que pelo Figueirense. O último jogo dele foi na sexta-feira (17), quando o alvinegro venceu o Botafogo-SP por 2x1. Ele vai disputar posição com Roberto, que vem sendo titular absoluto desde que Pedrinho se transferiu para o Athletico-PR.

Para o jogo contra o Londrina, o técnico Wagner Lopes contará com outros dois reforços que já estavam no elenco. Após cumprirem suspensão, o volante Pablo Siles e o centroavante Samuel estão novamente à disposição. Por outro lado, Bruno Oliveira e João Pedro levaram o terceiro amarelo e estão fora. O primeiro foi titular contra o Coritiba, mas não atuou bem. O segundo começou no banco e entrou no decorrer do segundo tempo.