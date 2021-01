Com marca própria, Vitória apresenta novos uniformes para 2021

O Vitória apresentou os novos uniformes para a temporada 2021. As peças são confeccionadas pela marca Nego, que faz referência ao apelido do clube. A estreia será neste domingo (3), no duelo contra o Operário-PR, no Barradão, às 18h15, pela 32ª rodada da Série B.

A camisa branca possui detalhes em vermelho e preto nas mangas, gola e nos ombros. Já a rubro-negra tem listras horizontais em vermelho e preto, com as mangas predominantemente em preto. Uma prévia das camisas já tinha sido divulgada pelo Vitória na última sexta-feira (1º), pelas redes sociais.