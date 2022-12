Com Margareth e Alckmin na lista, Lula anuncia novos ministros; veja nomes

O presidente eleito Lula (PT) fez pronunciamento nesta quinta-feira, 22, e anunciou os nomes de ministros do futuro governo. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciado anteriormente como ministro da Casa Civil, informou que serão 37 ministérios. 5 deles (Fazenda, Casa Civil, Defesa, Justiça e Relações Exteriores) já tinham sido anunciado pelo presidente eleito em 9 de dezembro.

Confira nomes

Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

(Relações Institucionais); Márcio Macedo (Secretaria-Geral);

(Secretaria-Geral); Jorge Messias (Advocacia-Geral da União);

(Advocacia-Geral da União); Nísia Trindade (Saúde);

(Saúde); Camilo Santana (Educação);

(Educação); Esther Dweck (Gestão);

(Gestão); Márcio França (Portos e Aeroportos);

(Portos e Aeroportos); Luciana Santos (Ciência e Tecnologia);

(Ciência e Tecnologia); Cida Gonçalves (Mulheres);

(Mulheres); Wellington Dias (Desenvolvimento Social);

(Desenvolvimento Social); Margareth Menezes (Cultura) – já havia sido anunciada;

(Cultura) – já havia sido anunciada; Luiz Marinho (Trabalho);

(Trabalho); Anielle Franco (Igualdade Racial);

(Igualdade Racial); Silvio Almeida (Direitos Humanos);

(Direitos Humanos); Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio);

(Indústria e Comércio); Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União);

Nomes anunciados anteriormente

Trabalho

Luiz Marinho Marinho, 63, foi ministro do Trabalho e depois ministro da Previdência Social nos dois primeiros mandatos de Lula, entre 2005 e 2008;

Fazenda

Fernando Haddad, 59 anos, ex-ministro e candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo no 2º turno;

Casa Civil

Rui Costa, 59 anos, governador da Bahia, não disputou o Senado neste ano por causa de alianças locais;

Defesa

José Múcio, 74 anos, foi nomeado para o TCU em 2009 e foi ministro das Relações Institucionais, ambos durante os governos Lula;

Justiça

Flávio Dino, 54 anos, é ex-governador do Maranhão pelo PCdoB e foi eleito senador do Estado pelo PSB;

Relações Exteriores

Mauro Vieira, 71 anos, foi ministro da pasta no governo Dilma e é embaixador do Brasil na Croácia.