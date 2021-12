Com medo de 'Novo Lázaro', escola suspende aulas no interior de Goiás

O medo tomou conta do distrito de Mocambinho, no município de Gameleira de Goiás, por conta do caseiro Wanderson Mota Protácio, conhecido como 'Novo Lázaro'. A única escola da região, por exemplo, está com as aulas suspensas desde a última quinta-feira (2).

Tudo isso porque o suspeito de cometer uma chacina teria sido visto circulando na região bem próxima ao povoado na manhã de quinta, explica o jornal Metrópoles.

Um motoqueiro da região afirma que deu carona a uma pessoa desconhecida, mas parecida com Wanderson.

O jovem é apontado como autor de três crimes bárbaros em sequência em Corumbá de Goiás no último domingo (28). Após as mortes, teria fugido primeiro para Alexânia e depois para Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. As cidades são próximas a Gameleira.

A decisão de suspender as aulas aconteceu pois a maioria dos 250 alunos moram na zona rural, justamente onde Wanderson teria sido visto e onde se concentram as buscas das forças policiais pelo suspeito. Ainda na quinta, com autorização da secretaria municipal de educação e por precaução, os alunos que estavam em sala de aula foram liberados para voltarem para suas casas mais cedo. A medida foi mantida para este último dia útil da semana.

Veículos caracterizados e descaracterizados da Polícia Militar circulam pelo local desde quinta. O local passou a ser foco das buscas que anteriormente estavam concentradas entre Abadiânia e Alexânia.

O clima é de apreensão no povoado, continua o Metrópoles. A tensão também se espalhou pela região rural. O suspeito, aliás, não desconhece a região. Ele já trabalhou em atividades rurais em lavouras de tomates em Abadiânia e morou em Goianápolis, que também fica próxima.

Durante a noite, houve rumores de tiroteio no povoado de Mocambinho. Estampidos de tiros foram ouvidos. No entanto, ao verificar a situação, a polícia descobriu que eram alguns moradores soltando bombinhas próximo a um matagal.