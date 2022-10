Com medo onça, homem que manteve esposa e filhas em cárcere por mais de 20 anos se entrega

José do Carmo João, de 60 anos, que era procurado pela polícia por manter a esposa e suas duas filhas em cárcere privado por mais de 20 anos em Valença, no interior do Rio de Janeiro, se entregou à polícia. O homem estava escondido na mata desde sua família foi resgatada, no final de setembro.

José só foi localizado depois que uma onça passou a rondar seu esconderijo. Segundo a polícia, sem poder sair do local para buscar comida, o homem passou fome e resolveu se entregar no domingo (9).

Conforme as investigações da delegacia, além de cárcere privado, o homem poderá responder por outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo, abandono material e intelectual, ameaça e violência doméstica.

De acordo com Flávio de Almeida Narcizo, delegado responsável pelo caso, além do crime contra sua família, José era procurado por torturar e matar uma pessoa em 2001.

Cárcere privado

A 91ª Delegacia Policial (DP), em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, instaurou inquérito para apurar a denúncia de cárcere privado em uma área rural do município. Um homem de 60 anos é suspeito de manter a mulher e duas filhas nesta situação durante 22 anos.

No dia 30 de setembro, os investigadores foram até o imóvel após uma denúncia de um homem que disse ter sido ameaçado por José do Carmo João. Ele fugiu antes da chegada dos policiais, que fizeram buscas na mata, mas não localizaram o suspeito.

No local, a polícia encontrou uma mulher de 48 anos e duas duas filhas, de 25 e 19 anos. A filha mais nova nasceu na casa onde era mantida presa e nunca teria visto a rua. A mais velha nasceu em Barra do Piraí, onde o pai cometeu o primeiro crime.

Ainda de acordo com o delegado, as filhas nunca tiveram contato com outras pessoas e achavam que a situação em que viviam era normal. A mulher foi por uma irmã, que acreditava que ela já estava morta.

Tortura

José do Carmo foi indiciado em 2006, por homicídio qualificado por motivo fútil, depois de matar um homem a pauladas no dia 24 de junho de 2001, em Barra do Piraí. Ele matou Itamar Oliveira de Souza depois de uma discussão. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça em setembro de 2007.

Segundo o Extra, José era adversário de Antonio Carlos em um desafio. Após ser derrotado, começou a agredi-lo com um pedaço de madeira. Itamar, que era amigo do agredido, foi morto com vários golpes na cabeça ao tentar intervir.