Com mistério, Bahia encerra preparação para enfrentar Atlético-MG

Mesmo com o pouco tempo de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Atlético-MG, quarta-feira (27), às 21h, na Arena Fonte Nova. Na tarde desta terça, o elenco tricolor voltou aos treinos após a derrota para o Goiás e fez a única atividade antes do duelo.

Por causa da forte que chuva em Salvador, o treino programado para o campo foi cancelado. Os jogadores fizeram apenas um trabalho na academia e fisioterapia.

O atacante Rogério, o meia Marco Antônio e o volante Elton trataram lesões no departamento médico. Além deles, não atuam contra o Atlético-MG o lateral João Pedro e meia Guerra. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Retorno confirmado mesmo é o de Flávio, que volta a ser opção após cumprir suspensão. Já o atacante Artur, recuperado de dor na coxa, disputa posição com Arthur Caíke. Roger não deu pistas sobre o time vai começar o duelo e só vai divulgar a escalação minutos antes do início da partida.

Com 44 pontos, o Bahia está na 10ª colocação do Brasileirão, a seis pontos do Corinthians, 8º colocado e último na zona de classificação da Libertadores. Já o Atlético-MG é o 13º, com 41.