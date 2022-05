Com mudança, Bahia está pronto para enfrentar o Azuriz

O Bahia está pronto para a decisão que tem pela frente na Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira (9), o tricolor realizou o último treino antes da partida contra o Azuriz-PR, marcada para esta terça-feira (10), às 20h30, no estádio os Pioneiros, em Pato Branco-PR, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.

No CT da Chapecoense, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, o técnico Guto Ferreira fez um treino tático com o time considerado titular. O tricolor vai ter pelo menos uma mudança para a partida. O atacante Rildo, que já defendeu o Grêmio na Copa do Brasil deste ano, está fora do jogo.

A tendência é a de que Vitor Jacaré seja o escolhido para formar o trio de ataque. Pelo mesmo motivo de Rildo, o volante Emerson Santos e o zagueiro Didi também desfalcam o tricolor. Completam a lista de ausências o meia Lucas Mugni e o atacante Rodallega, ambos machucados.

Caso Guto Ferreira não prepare uma surpresa, o tricolor deve iniciar o duelo com: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Vitor Jacaré, Matheus Davó e Marco Antônio.

Como empatou por 0x0 no jogo da ida, na Fonte Nova, o Bahia precisa vencer o Azuriz-PR por qualquer placar para garantir a classificação às oitavas de final no tempo normal. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Depois do treino no CT da Chapecoense, a delegação do Bahia segue de ônibus para a cidade de Pato Branco, local da partida com o Azuriz.