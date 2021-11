Com mudança, Bahia está pronto para pegar o Flamengo; veja provável escalação

O Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo, em partida marcada para esta quinta-feira (11), às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na tarde desta quarta-feira (10), o tricolor realizou o último treino antes da partida.

No CT do Botafogo, o técnico Guto Ferreira fez um treino tático no qual escalou a equipe titular e fez ajustes no posicionamento. Guto será forçado a fazer pelo menos uma mudança.

Suspenso, o volante Patrick desfalca o time. A tendência é a de que Lucas Araújo seja o substituto. Entre as opções, Guto tem ainda os volantes Edson, Luizão e Raniele.

Não será surpresa ainda se o atacante Rossi reaparecer na equipe titular. Ele voltou a jogar depois de dois meses tratando uma lesão na coxa e marcou o gol do triunfo tricolor sobre o São Paulo.

Uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Raí (Rossi), Gilberto e Juninho Capixaba.

Com 36 pontos, o Bahia inicia a rodada na 15ª colocação. Já o Flamengo está em terceiro, com 54 pontos.